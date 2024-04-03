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Мужчины, обстрелявшие предпринимателя под Ростовом-на-Дону, получили сроки
Мужчины, обстрелявшие предпринимателя под Ростовом-на-Дону, получили сроки - РИА Новости, 03.04.2024
Мужчины, обстрелявшие предпринимателя под Ростовом-на-Дону, получили сроки
Ростовский областной суд подтвердил приговор районного суда, назначившего по девять лет колонии двум мужчинам, обстрелявшим автомобиль с предпринимателем и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:32
2024-04-03T21:32
2024-04-03T21:32
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Ростовский областной суд подтвердил приговор районного суда, назначившего по девять лет колонии двум мужчинам, обстрелявшим автомобиль с предпринимателем и забравшим у него 9 миллионов рублей, сообщает УФСБ России по региону. Оперативники установили, что в сентябре 2017 года Герегин Кеян и Карен Аракелян вместе с Александром Кривко (приговорен в 2018 году к 9 годам лишения свободы) обстреляли автомобиль с предпринимателем и забрали у него 9 миллионов рублей. Мужчина получил огнестрельное ранение, но выжил и позднее опознал нападавших. Кривко был задержан в сжатые сроки, а Кеяна и Аракеляна удалось задержать только в 2020 году. В период следственных действий Кеян и Аракелян неоднократно предпринимали попытки запугивания свидетелей и потерпевшего, отметили в ведомстве. Каменский районный суд Ростовской области признал Кеяна и Аракеляна виновными в совершении разбоя и приговорил каждого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. "Определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда приговор Каменского районного суда в их отношении оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240403/izbienie-1937658572.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростовский областной суд, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростовский областной суд, Ростов-на-Дону
Мужчины, обстрелявшие предпринимателя под Ростовом-на-Дону, получили сроки
Мужчины, обстрелявшие предпринимателя под Ростовом-на-Дону, получили по 9 лет