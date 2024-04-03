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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.04.2024
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16:54 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк с Горловкой, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:54
2024-04-03T16:54
в мире
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк с Горловкой, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 15.50 по 16.30 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Горловке и Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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донецк
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в мире, донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк с Горловкой, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, ВСУ с 15.50 по 16.30 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Горловке и Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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