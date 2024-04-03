https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк с Горловкой, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:54

2024-04-03T16:54

2024-04-03T16:54

в мире

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк с Горловкой, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 15.50 по 16.30 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Горловке и Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

донецк

горловка

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол