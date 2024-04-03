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Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024
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17:56 03.04.2024 (обновлено: 18:08 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/obekty-1937624060.html
Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция
Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024
Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:56
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общество
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах.
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Путин на открытии восстановленных объектов в новых регионах России
Путин откроет восстановленные объекты в новых регионах
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах.
2024-04-03T17:56
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Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция

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Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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