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Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция

Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 03.04.2024

Открытие объектов в новых регионах России с участием Путина. Трансляция

Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:56

2024-04-03T17:56

2024-04-03T18:08

общество

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин по ВКС участвует в церемонии открытия восстановленных объектов в новых регионах.

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, владимир путин, видео