https://ria.ru/20240403/npz-1937691512.html
Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае
Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае - РИА Новости, 03.04.2024
Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае
Минэнерго России рассчитывает, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) завершатся в апреле-мае, сообщил журналистам глава министерства Николай... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:29
2024-04-03T19:29
2024-04-03T19:29
экономика
россия
краснодарский край
самарское
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
лукойл
туапсинский нпз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) завершатся в апреле-мае, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Ремонты на заводах идут. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - сказал он. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. До этого в январе "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев.
https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодарский край, самарское, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), лукойл, туапсинский нпз
Экономика, Россия, Краснодарский край, Самарское, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ЛУКОЙЛ, Туапсинский НПЗ
Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае
Минэнерго планирует запустить все поврежденные НПЗ после ремонта до начала июня
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) завершатся в апреле-мае, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
"Ремонты на заводах идут. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - сказал он.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
До этого в январе "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев.