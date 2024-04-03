https://ria.ru/20240403/npz-1937691512.html

Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае

Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае - РИА Новости, 03.04.2024

Несколько поврежденных НПЗ запустят после ремонта в апреле-мае

Минэнерго России рассчитывает, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) завершатся в апреле-мае, сообщил журналистам глава министерства Николай... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:29

2024-04-03T19:29

2024-04-03T19:29

экономика

россия

краснодарский край

самарское

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

лукойл

туапсинский нпз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) завершатся в апреле-мае, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Ремонты на заводах идут. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - сказал он. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. До этого в январе "Лукойл" сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Ильский НПЗ вышел из ремонта, в то время как ремонт на других заводах займет несколько месяцев.

https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933588523.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, краснодарский край, самарское, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), лукойл, туапсинский нпз