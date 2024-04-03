https://ria.ru/20240403/nko-1937505848.html

США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО

США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО - РИА Новости, 03.04.2024

США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО

Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона, усиливающего контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), соответствующее РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:56

2024-04-03T09:56

2024-04-03T09:56

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БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона, усиливающего контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), соответствующее заявление представителя госдепа Мэтью Миллера распространила в среду пресс-служба американского диппредставительства в Бишкеке. Поправки к закону о некоммерческих организациях, подписанные президентом Садыром Жапаровым во вторник, предусматривают введение в Киргизии статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность. По словам Жапарова, неправительственные организации, работающие в стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались, а вместо общественно полезной деятельности тратили средства на личные нужды. Теперь они начнут работать открыто, такого "бардака не будет", подчеркнул он. "Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой так называемого законопроекта "Об иностранных представителях", ставящего под угрозу работу неправительственных организаций (НПО), которые необходимы для более демократической и инклюзивной Кыргызской Республики. Это последнее из ряда действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество", - говорится в заявлении Миллера. По утверждению представителя госдепа, НПО "играют решающую роль в объединении работы правительства и общества в целях улучшения благосостояния всех киргизстанцев". "Закон "Об иностранных представителях" возложит неоправданное бремя на НПО и потенциально может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь народу Кыргызстана, включая помощь со стороны США, реализуемую местными и международными НПО. Ограничение работы этих организаций и разрешение неограниченного вмешательства правительства в их деятельность может помешать предоставлению американской помощи, направленной на улучшение здравоохранения и образования, укрепление верховенства закона, улучшение предоставления государственных услуг и расширение экономических возможностей для кыргызстанцев. Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели – процветающей и успешной Кыргызской Республики", - заявили в госдепе. Миллер отметил, что США "продолжат сотрудничать с правительством Кыргызстана в вопросах защиты гражданского общества и основных свобод". Еще в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен направлял письмо в адрес руководства Киргизии, в котором выразил обеспокоенность по поводу поправок. В ответном послании президент Жапаров заявил, что этот законопроект не противоречит никаким международным нормам, и призвал США "не вмешиваться во внутренние дела страны".

https://ria.ru/20240212/blinken-1926770732.html

https://ria.ru/20230920/kirgiziya-1897425185.html

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в мире, сша, киргизия, бишкек, садыр жапаров, энтони блинкен, государственный департамент сша