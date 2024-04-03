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США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО - РИА Новости, 03.04.2024
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09:56 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/nko-1937505848.html
США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО
США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО - РИА Новости, 03.04.2024
США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО
Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона, усиливающего контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), соответствующее РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:56
2024-04-03T09:56
в мире
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садыр жапаров
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БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона, усиливающего контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), соответствующее заявление представителя госдепа Мэтью Миллера распространила в среду пресс-служба американского диппредставительства в Бишкеке. Поправки к закону о некоммерческих организациях, подписанные президентом Садыром Жапаровым во вторник, предусматривают введение в Киргизии статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность. По словам Жапарова, неправительственные организации, работающие в стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались, а вместо общественно полезной деятельности тратили средства на личные нужды. Теперь они начнут работать открыто, такого "бардака не будет", подчеркнул он. "Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой так называемого законопроекта "Об иностранных представителях", ставящего под угрозу работу неправительственных организаций (НПО), которые необходимы для более демократической и инклюзивной Кыргызской Республики. Это последнее из ряда действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество", - говорится в заявлении Миллера. По утверждению представителя госдепа, НПО "играют решающую роль в объединении работы правительства и общества в целях улучшения благосостояния всех киргизстанцев". "Закон "Об иностранных представителях" возложит неоправданное бремя на НПО и потенциально может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь народу Кыргызстана, включая помощь со стороны США, реализуемую местными и международными НПО. Ограничение работы этих организаций и разрешение неограниченного вмешательства правительства в их деятельность может помешать предоставлению американской помощи, направленной на улучшение здравоохранения и образования, укрепление верховенства закона, улучшение предоставления государственных услуг и расширение экономических возможностей для кыргызстанцев. Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели – процветающей и успешной Кыргызской Республики", - заявили в госдепе. Миллер отметил, что США "продолжат сотрудничать с правительством Кыргызстана в вопросах защиты гражданского общества и основных свобод". Еще в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен направлял письмо в адрес руководства Киргизии, в котором выразил обеспокоенность по поводу поправок. В ответном послании президент Жапаров заявил, что этот законопроект не противоречит никаким международным нормам, и призвал США "не вмешиваться во внутренние дела страны".
https://ria.ru/20240212/blinken-1926770732.html
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в мире, сша, киргизия, бишкек, садыр жапаров, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
США выразили обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО

Госдеп США обеспокоен принятым в Киргизии законом об НКО

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона, усиливающего контроль за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), соответствующее заявление представителя госдепа Мэтью Миллера распространила в среду пресс-служба американского диппредставительства в Бишкеке.
Поправки к закону о некоммерческих организациях, подписанные президентом Садыром Жапаровым во вторник, предусматривают введение в Киргизии статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность. По словам Жапарова, неправительственные организации, работающие в стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались, а вместо общественно полезной деятельности тратили средства на личные нужды. Теперь они начнут работать открыто, такого "бардака не будет", подчеркнул он.
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"Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой так называемого законопроекта "Об иностранных представителях", ставящего под угрозу работу неправительственных организаций (НПО), которые необходимы для более демократической и инклюзивной Кыргызской Республики. Это последнее из ряда действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество", - говорится в заявлении Миллера.
По утверждению представителя госдепа, НПО "играют решающую роль в объединении работы правительства и общества в целях улучшения благосостояния всех киргизстанцев".
"Закон "Об иностранных представителях" возложит неоправданное бремя на НПО и потенциально может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь народу Кыргызстана, включая помощь со стороны США, реализуемую местными и международными НПО. Ограничение работы этих организаций и разрешение неограниченного вмешательства правительства в их деятельность может помешать предоставлению американской помощи, направленной на улучшение здравоохранения и образования, укрепление верховенства закона, улучшение предоставления государственных услуг и расширение экономических возможностей для кыргызстанцев. Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели – процветающей и успешной Кыргызской Республики", - заявили в госдепе.
Миллер отметил, что США "продолжат сотрудничать с правительством Кыргызстана в вопросах защиты гражданского общества и основных свобод".
Еще в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен направлял письмо в адрес руководства Киргизии, в котором выразил обеспокоенность по поводу поправок. В ответном послании президент Жапаров заявил, что этот законопроект не противоречит никаким международным нормам, и призвал США "не вмешиваться во внутренние дела страны".
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