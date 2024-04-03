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Нефтепереработка в России в ближайшее время будет увеличена, сообщил Новак - РИА Новости, 03.04.2024
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18:03 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/neftepererabotka-1937669295.html
Нефтепереработка в России в ближайшее время будет увеличена, сообщил Новак
Нефтепереработка в России в ближайшее время будет увеличена, сообщил Новак - РИА Новости, 03.04.2024
Нефтепереработка в России в ближайшее время будет увеличена, сообщил Новак
Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:03
2024-04-03T18:03
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Будет увеличена", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли увеличена нефтепереработка в скором времени. Новак отметил, что одна из задач, которую правительство поставило перед нефтеперерабатывающими предприятиями и компаниями, - обеспечение больших объемов производства и бензина, и дизельного топлива, чтобы исключить все возможные риски, связанные с рынком. "Есть потенциал увеличения за счет того, что у нас есть свободные мощности нефтеперерабатывающих заводов", - добавил вице-премьер.
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Нефтепереработка в России в ближайшее время будет увеличена, сообщил Новак

Новак: в России в скором увеличат нефтепереработку, есть потенциал и по бензину

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«
"Будет увеличена", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли увеличена нефтепереработка в скором времени.
Новак отметил, что одна из задач, которую правительство поставило перед нефтеперерабатывающими предприятиями и компаниями, - обеспечение больших объемов производства и бензина, и дизельного топлива, чтобы исключить все возможные риски, связанные с рынком.
«
"Есть потенциал увеличения за счет того, что у нас есть свободные мощности нефтеперерабатывающих заводов", - добавил вице-премьер.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
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