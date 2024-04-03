https://ria.ru/20240403/ndfl-1937560830.html

Нижегородским ИТ-компаниям вернут НДФЛ за специалистов из других регионов

Нижегородским ИТ-компаниям вернут НДФЛ за специалистов из других регионов - РИА Новости, 03.04.2024

Нижегородским ИТ-компаниям вернут НДФЛ за специалистов из других регионов

Правительство Нижегородской области будет возмещать ИТ-компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность в сфере ИТ, 100% НДФЛ за привлеченных... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:01

2024-04-03T13:01

2024-04-03T13:01

нижегородская область

нижегородская область

россия

нижний новгород

владимир путин

глеб никитин

технологии

ндфл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Правительство Нижегородской области будет возмещать ИТ-компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность в сфере ИТ, 100% НДФЛ за привлеченных ИТ-специалистов из других субъектов России, сообщает пресс-служба главы региона. Эту меру поддержки отрасли разработали Минцифры Нижегородской области совместно с автономной некоммерческой организации (АНО) "Горький Тех" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. При проработке программы учитывалась полученная "обратная связь" от регионального ИТ-сообщества. "Мы рассчитываем замотивировать компании и предпринимателей ИТ-отрасли создавать и развивать свои офисы в Нижегородской области, привлекая высококвалифицированных ИТ-специалистов в регион на условиях компенсации затрат на релокацию. Мы хотим показать айтишникам со всей страны, насколько у нас серьезные намерения создать ИТ-хаб мирового уровня. Мы готовы обеспечить максимально благоприятные условия работы для тех, кто готов укреплять технологический суверенитет и интеллектуальный капитал, формировать задел на инновационное лидерство Нижегородской области и России", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона отметил, что для совместной работы над подготовкой кадров и развитием технологий в Нижнем Новгороде уже строится ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк", первая сетевая программа которого стартует этой осенью на базе нижегородской "Высшей школы экономики". Мера поддержки уже доступна на Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области, где компании или предприниматели могут подать заявление на дальнейшее возмещение своих затрат. "Компенсация будет выплачиваться в течение пяти лет после релокации в Нижегородскую область ИТ-специалиста. Работать эта система будет таким образом: сначала в региональный бюджет поступает НДФЛ, удержанный с заработной платы привлеченного ИТ-специалиста, а начиная со следующего года, уже можно будет получить возмещение. То есть в первом квартале 2025 года "Горький Тех" как оператор программы компенсирует ИТ-компаниям или ИП, заключившим соглашение, затраты за аналогичный период 2024 года. Максимальная сумма возмещения за одного привлеченного специалиста может составить порядка 16 тысяч рублей в месяц и около 190 тысяч рублей в год", – пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Технологическим компаниям или предпринимателям отрасли для заключения соглашения необходимо соответствовать ряду требований. Так, они должны быть зарегистрированы на территории Нижегородской области и осуществлять экономическую деятельность в ее пределах по основным ИТ-ОКВЭДам. Помимо информационных технологий, эта деятельность может быть связана с разработкой компьютерного программного обеспечения и консультационными услугами в этой области, а также с телекоммуникациями. Кроме того, с привлеченным ИТ-специалистом обязательно должен быть заключен трудовой договор. "Для получения компенсации за такого сотрудника также имеется ряд требований к специалисту. Например, он должен оформить регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории региона не ранее 1 января 2024 года, должен быть трудоустроен по трудовому законодательству в нижегородские ИТ-организации или ИП, соответствующие требованиям положения, иметь стаж работы в сфере ИТ на территории других субъектов не менее трех лет и в течение этого же периода не являться плательщиком НДФЛ у нас в регионе", – цитирует пресс-служба слова министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова.

https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html

https://ria.ru/20240228/oborot-1930044604.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, россия, нижний новгород, владимир путин, глеб никитин, технологии, ндфл