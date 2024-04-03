Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 03.04.2024 (обновлено: 17:26 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/nato-1937656735.html
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины - РИА Новости, 03.04.2024
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины
НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:09
2024-04-03T17:26
в мире
украина
венгрия
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию. Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать", - отметил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не примет участия ни в планировании этой деятельности, ни в связанных с ней задачах и операциях, ни в ее финансовом обеспечении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652778.html
https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html
https://ria.ru/20240403/shansy-1937633645.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, нато
В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины

Сийярто: НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины
Вчера, 16:57
По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации.
"Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию. Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать", - отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва о дворце Планалто в Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы, пишут СМИ
Вчера, 13:13
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не примет участия ни в планировании этой деятельности, ни в связанных с ней задачах и операциях, ни в ее финансовом обеспечении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Эксперт оценил шансы НАТО собрать для Украины сто миллиардов долларов
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала