https://ria.ru/20240403/nato-1937656735.html

НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины

НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины - РИА Новости, 03.04.2024

НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины

НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:09

2024-04-03T17:09

2024-04-03T17:26

в мире

украина

венгрия

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию. Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать", - отметил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не примет участия ни в планировании этой деятельности, ни в связанных с ней задачах и операциях, ни в ее финансовом обеспечении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652778.html

https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html

https://ria.ru/20240403/shansy-1937633645.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, нато