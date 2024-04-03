https://ria.ru/20240403/nato-1937656735.html
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины - РИА Новости, 03.04.2024
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины
НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:09
2024-04-03T17:09
2024-04-03T17:26
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию. Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать", - отметил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не примет участия ни в планировании этой деятельности, ни в связанных с ней задачах и операциях, ни в ее финансовом обеспечении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652778.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, нато
В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках для Украины
Сийярто: НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.
По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации.
"Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию. Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать", - отметил он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не примет участия ни в планировании этой деятельности, ни в связанных с ней задачах и операциях, ни в ее финансовом обеспечении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.