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Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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12:30 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/nato-1937549657.html
Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине
Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе рассмотрят создание невоенной миссии на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:30
2024-04-03T12:30
россия
украина
брюссель
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе рассмотрят создание невоенной миссии на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио. Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 3-4 апреля. Как отметил Сикорский, тематикой встречи будет "Украина, неоимпериалистическое вторжение России на Украину и помощь Украине стран-членов, а также возможность принятия решения, касающегося создания натовской миссии - упаси Боже, не военной, но поддерживающей Украину". По его словам, такая миссия создала бы "возможности применения ресурсов самого альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть". "Это могло бы стать значительной поддержкой для сражающейся Украины", - сказал Сикорский. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html
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россия, украина, брюссель, радослав сикорский, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Брюссель, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Главы МИД стран НАТО рассмотрят создание невоенной миссии на Украине

Главы МИД стран НАТО в Брюсселе рассмотрят создание невоенной миссии на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе рассмотрят создание невоенной миссии на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 3-4 апреля.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Как отметил Сикорский, тематикой встречи будет "Украина, неоимпериалистическое вторжение России на Украину и помощь Украине стран-членов, а также возможность принятия решения, касающегося создания натовской миссии - упаси Боже, не военной, но поддерживающей Украину".
По его словам, такая миссия создала бы "возможности применения ресурсов самого альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".
"Это могло бы стать значительной поддержкой для сражающейся Украины", - сказал Сикорский.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаБрюссельРадослав СикорскийВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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