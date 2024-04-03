Рейтинг@Mail.ru
НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 03.04.2024 (обновлено: 10:07 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/nasa-1937464372.html
НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ
НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ
НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:39
2024-04-03T10:07
флорида
мексиканский залив
сша
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937508301_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_611db1c068c269308a8d779b2540d725.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило онлайн-издание The Debrief.Житель Флориды в марте сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городке Нейплс во Флориде, пробив потолок и едва не задев его сына. Мужчина опубликовал фотографии предмета и пожаловался, что пытался связаться с НАСА, но не получил на свои запросы никакого ответа.&quot;НАСА изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение&quot;, — цитирует издание заявление представителя НАСА Джоша Финча.Интерес к упавшему на дом американца предмета подогревает тот факт, что одновременно с этим космическое командование США "отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС", пишет издание со ссылкой на сообщения в соцсетях. Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС нет.
https://ria.ru/20240305/polsha-1931215119.html
https://ria.ru/20240327/nlo-1936076739.html
флорида
мексиканский залив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937508301_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_995b5f0e1e90981f130a363471c7d69a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, мексиканский залив, сша, наса
Флорида, Мексиканский залив, США, НАСА
НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ

The Debrief: НАСА изучает упавший во Флориде предмет, подозревая его связь с МКС

© Фото : Alejandro Otero/XПредмет, упавший на дом одного из жителей городка Нейплс во Флориде
Предмет, упавший на дом одного из жителей городка Нейплс во Флориде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Alejandro Otero/X
Предмет, упавший на дом одного из жителей городка Нейплс во Флориде
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило онлайн-издание The Debrief.
Житель Флориды в марте сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городке Нейплс во Флориде, пробив потолок и едва не задев его сына. Мужчина опубликовал фотографии предмета и пожаловался, что пытался связаться с НАСА, но не получил на свои запросы никакого ответа.
Автомобиль полиции Польши - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд
5 марта, 14:20
«

"НАСА изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение", — цитирует издание заявление представителя НАСА Джоша Финча.

Интерес к упавшему на дом американца предмета подогревает тот факт, что одновременно с этим космическое командование США "отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС", пишет издание со ссылкой на сообщения в соцсетях. Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС нет.
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неземная технология. Возле построенной Россией АЭС заметили странный объект
27 марта, 07:09
 
ФлоридаМексиканский заливСШАНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала