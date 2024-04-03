https://ria.ru/20240403/nasa-1937464372.html

НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ

НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ

НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:39

2024-04-03T00:39

2024-04-03T10:07

флорида

мексиканский залив

сша

наса

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило онлайн-издание The Debrief.Житель Флориды в марте сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городке Нейплс во Флориде, пробив потолок и едва не задев его сына. Мужчина опубликовал фотографии предмета и пожаловался, что пытался связаться с НАСА, но не получил на свои запросы никакого ответа."НАСА изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение", — цитирует издание заявление представителя НАСА Джоша Финча.Интерес к упавшему на дом американца предмета подогревает тот факт, что одновременно с этим космическое командование США "отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС", пишет издание со ссылкой на сообщения в соцсетях. Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС нет.

https://ria.ru/20240305/polsha-1931215119.html

https://ria.ru/20240327/nlo-1936076739.html

флорида

мексиканский залив

сша

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флорида, мексиканский залив, сша, наса