НАСА изучает упавший во Флориде загадочный объект, сообщили СМИ
The Debrief: НАСА изучает упавший во Флориде предмет, подозревая его связь с МКС
© Фото : Alejandro Otero/XПредмет, упавший на дом одного из жителей городка Нейплс во Флориде
© Фото : Alejandro Otero/X
Предмет, упавший на дом одного из жителей городка Нейплс во Флориде
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАСА подключилось к расследованию сообщений о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде, сообщило онлайн-издание The Debrief.
Житель Флориды в марте сообщил в соцсетях, что некий предмет упал на его дом в городке Нейплс во Флориде, пробив потолок и едва не задев его сына. Мужчина опубликовал фотографии предмета и пожаловался, что пытался связаться с НАСА, но не получил на свои запросы никакого ответа.
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"НАСА изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение", — цитирует издание заявление представителя НАСА Джоша Финча.
Интерес к упавшему на дом американца предмета подогревает тот факт, что одновременно с этим космическое командование США "отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС", пишет издание со ссылкой на сообщения в соцсетях. Официального подтверждения информации о возможной связи упавших во Флориде обломков с МКС нет.