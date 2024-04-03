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Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024
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19:34 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/most-1937692925.html
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин
Стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:34
2024-04-03T19:34
экономика
сахалин
россия
сахалинская область
валерий лимаренко
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к нему, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Во время встречи с Лимаренко по видеосвязи Путин поинтересовался, сколько в конечном итоге мог бы стоить мост на материк. "Цифры разные были, но называлось так: 300 миллиардов (рублей) мост и 300 миллиардов (рублей) подходы… Мост можно через концессию сделать. Если считать, что подходы – это освоение территории, потому что подходы не окупаются", - сказал Лимаренко. По мнению главы государства, подходы и развязки будут стоить дороже, чем сам мост.
https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html
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экономика, сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин
Экономика, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин

Лимаренко: мост, связывающий Сахалин с материком, обойдется в 600 млрд рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к нему, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Во время встречи с Лимаренко по видеосвязи Путин поинтересовался, сколько в конечном итоге мог бы стоить мост на материк.
«
"Цифры разные были, но называлось так: 300 миллиардов (рублей) мост и 300 миллиардов (рублей) подходы… Мост можно через концессию сделать. Если считать, что подходы – это освоение территории, потому что подходы не окупаются", - сказал Лимаренко.
По мнению главы государства, подходы и развязки будут стоить дороже, чем сам мост.
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ЭкономикаСахалинРоссияСахалинская областьВалерий ЛимаренкоВладимир Путин
 
 
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