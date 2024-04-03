https://ria.ru/20240403/most-1937692925.html

Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин

Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 03.04.2024

Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин

Стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:34

2024-04-03T19:34

2024-04-03T19:34

экономика

сахалин

россия

сахалинская область

валерий лимаренко

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Стоимость строительства моста, который связал бы Сахалин с материком, составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к нему, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Во время встречи с Лимаренко по видеосвязи Путин поинтересовался, сколько в конечном итоге мог бы стоить мост на материк. "Цифры разные были, но называлось так: 300 миллиардов (рублей) мост и 300 миллиардов (рублей) подходы… Мост можно через концессию сделать. Если считать, что подходы – это освоение территории, потому что подходы не окупаются", - сказал Лимаренко. По мнению главы государства, подходы и развязки будут стоить дороже, чем сам мост.

https://ria.ru/20240403/sakhalin-1937656193.html

сахалин

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин