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СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост - РИА Новости, 03.04.2024
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10:19 03.04.2024 (обновлено: 10:22 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/most-1937510807.html
СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост
СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост
Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР утверждает, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:19
2024-04-03T10:22
украина
россия
в мире
владимир зеленский
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
черное море
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР утверждает, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, есть "большая часть средств для осуществления этой цели". Отмечается, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.Однако, пишет газета, существуют серьезные сомнения по поводу того, способно ли ГУР провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://radiosputnik.ru/20240306/utechka-1931528962.html
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, черное море
Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Черное море
СМИ утверждают, что Украина планирует снова атаковать Крымский мост

Guardian: Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР утверждает, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.
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"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.
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Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, есть "большая часть средств для осуществления этой цели". Отмечается, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.
Однако, пишет газета, существуют серьезные сомнения по поводу того, способно ли ГУР провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.
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Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
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