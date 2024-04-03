https://ria.ru/20240403/moskva-1937520421.html

Овчинский: поддержка города помогла компаниям нарастить объемы производства

Овчинский: поддержка города помогла компаниям нарастить объемы производства - РИА Новости, 03.04.2024

Овчинский: поддержка города помогла компаниям нарастить объемы производства

У компаний, работающих на территории Москвы, отмечается увеличение выпуска продукции, отгрузки и экспорта, это происходит благодаря городской поддержке, сообщил РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

вьетнам

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. У компаний, работающих на территории Москвы, отмечается увеличение выпуска продукции, отгрузки и экспорта, это происходит благодаря городской поддержке, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичным компаниям доступны различные инструменты поддержки, например, целевые займы и компенсации, благодаря чему они могут экономить и направлять средства на свое развитие. Так, компания, выпускающая товары для дома, в 2023-м отгрузила на 11% продукции больше, чем в 2022-м. Другое столичное предприятие расширило производство для увеличения объемов изготовления касс самообслуживания приблизительно вдвое, а производитель уборочного инвентаря нарастил выпуск товаров на 89 процентов за январь – февраль 2024 года", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что московская корпорация "САГА Технологии", специалисты которой занимаются разработкой и производством разной высокотехнологичной техникой, расширила производство. Компания реорганизовала некоторые площади и сейчас ищет новые места, чтобы увеличить выпуск касс самообслуживания с 30 до 70 штук в день. За пять лет организация произвела 14 тысяч устройств, в этом году планируют выпустить примерно 12 тысяч экземпляров.Компания активно развивает экспорт. При помощи экспортного центра "Моспром" организация в прошлом году продемонстрировала свои товары на Международной промышленной выставке во Вьетнаме, а также компания стала участником работы бизнес-миссии в Республике Беларусь.Как рассказала коммерческий директор компании Оксана Калашникова, в прошлом году организация нарастила производство продуктов. Кроме того, была запущена конвейерная сборка банкоматов. Также увеличился объем выпуска этих устройств и зарядных станций для электромобилей. По словам Калашниковой, с помощью городской поддержки в компании находят новые рынки сбыта и партнеров, которые создают спрос на товары фирмы.Кроме того, столичная компания, которая занимается выпуском изделий для уборки, "ДИАГОНАЛЬ-ТЕКСТИЛЬТОРГ" на 89% увеличила производство в январе-феврале текущего года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.Компания выпускает текстильные насадки на швабры, которые можно использовать при сухой и влажной уборке. Кроме того, эти насадки подойдут для использования на ровной или абразивной поверхности, где есть шероховатости.Еще одна московская фирма "Профит Хаус" под брендом IDILAND выпускает на территории мегаполиса товары из пластика, в том числе с содержанием вторичного сырья. В прошлом году компания отгрузила свыше 26,7 миллиона единиц продукции. Данный показатель на 11% больше, чем в позапрошлом году. В 2023 году свыше 5 миллионов товаров произвели из переработанных материалов, а товарооборот превысил 2,5 миллиарда рублей. В настоящий момент предприятие производит свыше тысячи видов изделий. Каждый год ассортимент увеличивается на 150 новых товаров, которые разрабатывает собственная дизайн-студией.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил реализовать в Москве целый ряд мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для российских промышленников и развитие производства. На территории столицы есть все условия, чтобы развивать малые, средние и крупные компании. Для столичных бизнесменов действуют свыше 20 системных мер городской поддержки. Так, они могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями. Еще для них разработали ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса свою деятельность ведут свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе открываются до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным Собянин рассказал, что рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

https://ria.ru/20240403/innovatsii-1937442381.html

https://ria.ru/20240402/radiofiltry-1937206309.html

москва

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, вьетнам, владислав овчинский, сергей собянин