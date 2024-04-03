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В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
Женщину зарезали в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:31
2024-04-03T09:31
2024-04-03T09:31
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщину зарезали в квартире на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 3 апреля в квартире дома на улице Исаковского в Москве нашли тело женщины 1968 года рождения с не менее шестью ножевыми ранениями на спине.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В московской квартире нашли тело женщины с ножевыми ранениями