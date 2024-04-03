Монтера, пустившего автобус на переезд, где произошло ДТП, арестовали
Монтер, пустивший автобус на переезд, где произошло ДТП с поездом, арестован
© Фото : Прокуратура Ярославской областиМонтер пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги в суде
Монтер пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги в суде
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Переславский районный суд Ярославской области распорядился заключить под стражу на 2 месяца монтера пути, пустившего автобус на железнодорожный переезд под Ярославлем, где в него врезался поезд, и семь человек погибли, сообщила прокуратура Ярославской области.
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"С учетом позиции представителя прокуратуры Переславский районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня 2024 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что мужчине 54 года.
По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В ДТП погибли семь человек – водитель автобуса и шесть пассажиров. Все погибшие – местные жители.
СК РФ сообщал, что в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. По предварительным данным, он отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу, хотя приближался поезд. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. Также отмечалось, что он признал вину.
В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Северной железной дороги. Задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. По данным СК, монтер пути третьего разряда был допущен к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду незаконно – он этому не обучен.