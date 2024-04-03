https://ria.ru/20240403/molodezh-1937606178.html
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 03.04.2024
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:18
2024-04-03T15:18
2024-04-03T15:18
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, сообщили в пресс-службе Кремля. "Четвертого апреля сего года... президент Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале мероприятия об итогах Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров и новых образовательных проектах доложит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
https://realty.ria.ru/20240202/onkotsentry-1925020671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ксения разуваева
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин по видеосвязи поучаствует в открытии новых молодежных центров в регионах