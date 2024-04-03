Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/molodezh-1937606178.html
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах - РИА Новости, 03.04.2024
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:18
2024-04-03T15:18
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, сообщили в пресс-службе Кремля. "Четвертого апреля сего года... президент Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале мероприятия об итогах Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров и новых образовательных проектах доложит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
https://realty.ria.ru/20240202/onkotsentry-1925020671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ксения разуваева
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева
Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Путин по видеосвязи поучаствует в открытии новых молодежных центров в регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Четвертого апреля сего года... президент Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале мероприятия об итогах Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров и новых образовательных проектах доложит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин по видеосвязи откроет несколько онкоцентров в регионах
2 февраля, 13:31
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинКсения Разуваева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала