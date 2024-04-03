https://ria.ru/20240403/mishustin-1937661126.html

Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство

Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство

Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно, и, самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, это очень важно, делать это нужно аккуратно и осторожно", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937601032.html

россия

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество