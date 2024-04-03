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Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство - РИА Новости, 03.04.2024
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17:25 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937661126.html
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство
Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно, и, самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, это очень важно, делать это нужно аккуратно и осторожно", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937601032.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство

Мишустин призвал продумать трудоустройство желающих получить гражданство

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно, и, самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, это очень важно, делать это нужно аккуратно и осторожно", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства
Вчера, 15:02
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуОбщество
 
 
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