https://ria.ru/20240403/mishustin-1937661126.html
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство
Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно, и, самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, это очень важно, делать это нужно аккуратно и осторожно", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937601032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
Мишустин призвал предоставить работу желающим получить гражданство
Мишустин призвал продумать трудоустройство желающих получить гражданство
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо продумать возможность предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, но делать это аккуратно и осторожно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно, и, самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России, это очень важно, делать это нужно аккуратно и осторожно", - сказал Мишустин.