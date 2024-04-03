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Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 03.04.2024
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17:03 03.04.2024 (обновлено: 17:12 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937654754.html
Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик
Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик
Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:03
2024-04-03T17:12
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.
https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932516805.html
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937542275.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин
Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик

Мишустин: войти в четверку крупнейших экономик России помогут пять механизмов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
12 марта, 15:08
"Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.
Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.
Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик
Вчера, 12:17
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФВладимир Путин
 
 
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