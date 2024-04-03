Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик
Мишустин: войти в четверку крупнейших экономик России помогут пять механизмов
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
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"Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.
Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.