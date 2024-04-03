https://ria.ru/20240403/mishustin-1937654754.html

Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик

Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал, что поможет России войти в четверку крупнейших экономик

Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:03

2024-04-03T17:03

2024-04-03T17:12

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.

https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932516805.html

https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937542275.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин