Мишустин назвал важнейший элемент государственного устройства
Мишустин: парламентский контроль — важнейший элемент взаимодействия с депутатами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Парламентский контроль на сегодня является важнейшим элементом государственного устройства и взаимодействия правительства с парламентом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
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"Решения президента и потом все изменения, которые были в конституции с установлением парламентского контроля, они нам очень помогают. Это делает, в первую очередь, понятной для нас обратную связь от людей через парламентариев и создает специально те условия, в которых мы, скажем так, бодры. Это важнейший элемент, на сегодняшний день, государственного устройства и взаимодействия с парламентом", - сказал Мишустин.
Премьер также отметил, что кабмин будет рад взаимодействию с парламентом при актуализации нацпроектов. Мишустин добавил, что в 2023 году рекордное количество законов было принято - 694, а по инициативе правительства - 332. Правительство направило более 100 поправок к законопроектам, которые были приняты в первом чтении.