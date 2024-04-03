https://ria.ru/20240403/mishustin-1937626952.html

Мишустин назвал важнейший элемент государственного устройства

Мишустин назвал важнейший элемент государственного устройства - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин назвал важнейший элемент государственного устройства

Парламентский контроль на сегодня является важнейшим элементом государственного устройства и взаимодействия правительства с парламентом, сообщил премьер-министр РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:07

2024-04-03T16:07

2024-04-03T16:07

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Парламентский контроль на сегодня является важнейшим элементом государственного устройства и взаимодействия правительства с парламентом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Решения президента и потом все изменения, которые были в конституции с установлением парламентского контроля, они нам очень помогают. Это делает, в первую очередь, понятной для нас обратную связь от людей через парламентариев и создает специально те условия, в которых мы, скажем так, бодры. Это важнейший элемент, на сегодняшний день, государственного устройства и взаимодействия с парламентом", - сказал Мишустин.Премьер также отметил, что кабмин будет рад взаимодействию с парламентом при актуализации нацпроектов. Мишустин добавил, что в 2023 году рекордное количество законов было принято - 694, а по инициативе правительства - 332. Правительство направило более 100 поправок к законопроектам, которые были приняты в первом чтении.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году