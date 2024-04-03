https://ria.ru/20240403/mishustin-1937616091.html

Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день

Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, с чего начинается его рабочий день: он смотрит электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:43

2024-04-03T15:43

2024-04-03T17:46

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

антон силуанов

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, с чего начинается его рабочий день: он смотрит электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином. "Я просто с утра начинаю свой рабочий день — смотрю электронный бюджет, который представляет Министерство финансов, который блестяще сделан, организован", — заявил он в ходе отчета правительства в Госдуме.Мишустин также выразил благодарность коллегам из Минфина и непосредственно министру финансов — Антону Силуанову. "На сегодняшний день каждую копейку видим по расходованию", — добавил он. Кроме того, премьер-министр напомнил и о том, что в 2023 году сложилось рекордное исполнение бюджета РФ — 98,2%. Перед этим, в ходе ответов на вопросы, Мишустин также отметил, что бюджет РФ не может 12 месяцев исполнятся равномерно, но это "нестрашно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки.

https://ria.ru/20240403/kapital-1937594336.html

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937605339.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов