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Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день - РИА Новости, 03.04.2024
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15:43 03.04.2024 (обновлено: 17:46 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937616091.html
Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день
Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, с чего начинается его рабочий день: он смотрит электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:43
2024-04-03T17:46
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
антон силуанов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, с чего начинается его рабочий день: он смотрит электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином. &quot;Я просто с утра начинаю свой рабочий день — смотрю электронный бюджет, который представляет Министерство финансов, который блестяще сделан, организован&quot;, — заявил он в ходе отчета правительства в Госдуме.Мишустин также выразил благодарность коллегам из Минфина и непосредственно министру финансов — Антону Силуанову. "На сегодняшний день каждую копейку видим по расходованию", — добавил он. Кроме того, премьер-министр напомнил и о том, что в 2023 году сложилось рекордное исполнение бюджета РФ — 98,2%. Перед этим, в ходе ответов на вопросы, Мишустин также отметил, что бюджет РФ не может 12 месяцев исполнятся равномерно, но это "нестрашно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки.
https://ria.ru/20240403/kapital-1937594336.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Антон Силуанов
Мишустин рассказал, с чего начинает рабочий день

Мишустин смотрит на электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, с чего начинается его рабочий день: он смотрит электронный федеральный бюджет, подготовленный Минфином.
«

"Я просто с утра начинаю свой рабочий день — смотрю электронный бюджет, который представляет Министерство финансов, который блестяще сделан, организован", — заявил он в ходе отчета правительства в Госдуме.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Мишустин также выразил благодарность коллегам из Минфина и непосредственно министру финансов — Антону Силуанову. "На сегодняшний день каждую копейку видим по расходованию", — добавил он.
Кроме того, премьер-министр напомнил и о том, что в 2023 году сложилось рекордное исполнение бюджета РФ — 98,2%.
Перед этим, в ходе ответов на вопросы, Мишустин также отметил, что бюджет РФ не может 12 месяцев исполнятся равномерно, но это "нестрашно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФАнтон Силуанов
 
 
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