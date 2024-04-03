https://ria.ru/20240403/mishustin-1937605339.html

Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга

Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:10

2024-04-03T15:10

2024-04-03T15:10

экономика

россия

михаил мишустин

денис мантуров

вячеслав володин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного промышленного производства. "У нас 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет. Я сказал, для обрабатывающей промышленности рекордные цифры - 7,5%... Это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил поблагодарить главу Минпромторга. "Давайте поблагодарим Дениса Валентиновича (Мантурова – ред.) Когда есть, за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев", - сказал Володин. "Денис Валентинович делает ответственную работу", - сказал в ответ Мишустин. По его словам, в Минпромторге "активнейшим образом" занимаются развитием промышленного производства, в том числе секторами, которые обеспечивают России технологический и промышленный суверенитет. "Конечно, есть очень много вопросов, непростая ситуация во многих из этих отраслей, мы честно должны об этом говорить. Они капиталоемкие и требуют огромных затрат, специальных инструментов, слаженного обслуживания, сложного оборудования. Зачастую страны, которые поставляли это оборудование, отказываются от этой работы. Но самое главное - это наши профессионалы, люди, которые способны с этим справиться. И это на сегодняшний день факт", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937572253.html

https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917842142.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, вячеслав володин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году