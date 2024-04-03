Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга
Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и Дениса Мантурова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного промышленного производства.
"У нас 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет. Я сказал, для обрабатывающей промышленности рекордные цифры - 7,5%... Это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил поблагодарить главу Минпромторга. "Давайте поблагодарим Дениса Валентиновича (Мантурова – ред.) Когда есть, за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев", - сказал Володин.
"Денис Валентинович делает ответственную работу", - сказал в ответ Мишустин. По его словам, в Минпромторге "активнейшим образом" занимаются развитием промышленного производства, в том числе секторами, которые обеспечивают России технологический и промышленный суверенитет.
"Конечно, есть очень много вопросов, непростая ситуация во многих из этих отраслей, мы честно должны об этом говорить. Они капиталоемкие и требуют огромных затрат, специальных инструментов, слаженного обслуживания, сложного оборудования. Зачастую страны, которые поставляли это оборудование, отказываются от этой работы. Но самое главное - это наши профессионалы, люди, которые способны с этим справиться. И это на сегодняшний день факт", - заключил премьер-министр.
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