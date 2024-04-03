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Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга - РИА Новости, 03.04.2024
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15:10 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937605339.html
Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга
Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:10
2024-04-03T15:10
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
вячеслав володин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного промышленного производства. "У нас 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет. Я сказал, для обрабатывающей промышленности рекордные цифры - 7,5%... Это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил поблагодарить главу Минпромторга. "Давайте поблагодарим Дениса Валентиновича (Мантурова – ред.) Когда есть, за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев", - сказал Володин. "Денис Валентинович делает ответственную работу", - сказал в ответ Мишустин. По его словам, в Минпромторге "активнейшим образом" занимаются развитием промышленного производства, в том числе секторами, которые обеспечивают России технологический и промышленный суверенитет. "Конечно, есть очень много вопросов, непростая ситуация во многих из этих отраслей, мы честно должны об этом говорить. Они капиталоемкие и требуют огромных затрат, специальных инструментов, слаженного обслуживания, сложного оборудования. Зачастую страны, которые поставляли это оборудование, отказываются от этой работы. Но самое главное - это наши профессионалы, люди, которые способны с этим справиться. И это на сегодняшний день факт", - заключил премьер-министр.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937572253.html
https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917842142.html
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экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, вячеслав володин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Вячеслав Володин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга

Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и Дениса Мантурова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активную и ответственную работу Минпромторга и его главы, вице-премьера Дениса Мантурова, по развитию отечественного промышленного производства.
"У нас 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет. Я сказал, для обрабатывающей промышленности рекордные цифры - 7,5%... Это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы
Вчера, 13:34
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил поблагодарить главу Минпромторга. "Давайте поблагодарим Дениса Валентиновича (Мантурова – ред.) Когда есть, за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев", - сказал Володин.
"Денис Валентинович делает ответственную работу", - сказал в ответ Мишустин. По его словам, в Минпромторге "активнейшим образом" занимаются развитием промышленного производства, в том числе секторами, которые обеспечивают России технологический и промышленный суверенитет.
"Конечно, есть очень много вопросов, непростая ситуация во многих из этих отраслей, мы честно должны об этом говорить. Они капиталоемкие и требуют огромных затрат, специальных инструментов, слаженного обслуживания, сложного оборудования. Зачастую страны, которые поставляли это оборудование, отказываются от этой работы. Но самое главное - это наши профессионалы, люди, которые способны с этим справиться. И это на сегодняшний день факт", - заключил премьер-министр.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
25 декабря 2023, 08:06
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДенис МантуровВячеслав ВолодинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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