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Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства - РИА Новости, 03.04.2024
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15:02 03.04.2024 (обновлено: 15:13 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937601032.html
Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства
Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства
Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:02
2024-04-03T15:13
михаил мишустин
россия
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.При этом Мишустин отметил, что это "такой тонкий вопрос, политический".
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михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства

Мишустин призвал сделать все, чтобы упростить процедуру получения гражданства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
При этом Мишустин отметил, что это "такой тонкий вопрос, политический".
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Михаил МишустинРоссияГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуОбщество
 
 
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