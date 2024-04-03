https://ria.ru/20240403/mishustin-1937601032.html

Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства

Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства

Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:02

2024-04-03T15:02

2024-04-03T15:13

михаил мишустин

россия

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.При этом Мишустин отметил, что это "такой тонкий вопрос, политический".

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество