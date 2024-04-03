https://ria.ru/20240403/mishustin-1937593274.html

Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин

Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин

Правительство РФ продолжит делать все, чтобы всем жителям были доступны современные садики и школы, качественная медицина, удобный транспорт, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:36

2024-04-03T14:36

2024-04-03T14:42

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит делать все, чтобы всем жителям были доступны современные садики и школы, качественная медицина, удобный транспорт, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что кабмин будет создавать широкие возможности и для молодых людей, делать так, чтобы дети ходили в современные садики и школы, посещали интересные и полезные секции. А все жители – получали качественное лечение, жили в хороших домах, благо­устроенных городах и поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти профессию по душе и развиваться. "Прочная база для такой работы создана. И мы продолжим делать всё необходимое, чтобы такие возможности были доступны в каждом уголке России", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году