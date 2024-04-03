https://ria.ru/20240403/mishustin-1937593274.html
Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Правительство РФ продолжит делать все, чтобы всем жителям были доступны современные садики и школы, качественная медицина, удобный транспорт, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:36
2024-04-03T14:36
2024-04-03T14:42
общество
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михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит делать все, чтобы всем жителям были доступны современные садики и школы, качественная медицина, удобный транспорт, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что кабмин будет создавать широкие возможности и для молодых людей, делать так, чтобы дети ходили в современные садики и школы, посещали интересные и полезные секции. А все жители – получали качественное лечение, жили в хороших домах, благоустроенных городах и поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти профессию по душе и развиваться. "Прочная база для такой работы создана. И мы продолжим делать всё необходимое, чтобы такие возможности были доступны в каждом уголке России", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Власти делают все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Премьер: власти продолжат делать все, чтобы у россиян были хорошие условия жизни
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит делать все, чтобы всем жителям были доступны современные садики и школы, качественная медицина, удобный транспорт, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что кабмин будет создавать широкие возможности и для молодых людей, делать так, чтобы дети ходили в современные садики и школы, посещали интересные и полезные секции. А все жители – получали качественное лечение, жили в хороших домах, благоустроенных городах и поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти профессию по душе и развиваться.
"Прочная база для такой работы создана. И мы продолжим делать всё необходимое, чтобы такие возможности были доступны в каждом уголке России", - сказал Мишустин.