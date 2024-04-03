https://ria.ru/20240403/mishustin-1937586736.html

Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, заявил Мишустин

Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, заявил Мишустин

Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:17

2024-04-03T14:17

2024-04-03T14:17

россия

белоруссия

михаил мишустин

брикс

шос

госдума рф

в мире

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Это, прежде всего, БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, и ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями. В том числе – в рамках гуманитарной повестки в образовании, науке и культуре. И здесь важное направление - спорт", - сказал Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства. Он отметил, что условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировались на развитии сотрудничества с ее стратегическими партнерами. "Наш ближайший сосед и союзник – Белоруссия. Вместе мы строим Союзное государство, заложили правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общих энергетического и транспортного рынков. Договорились о единых стандартах защиты прав потребителей", - сказал Мишустин. Премьер добавил, что успешно развивается и Евразийский экономический союз, его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8% процента. Россия расширяет сотрудничество и с участниками СНГ - по данным, которые привел в пример Мишустин, российский товарооборот с ними за прошлый год вырос почти на 6%.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937576514.html

https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, михаил мишустин, брикс, шос, госдума рф, в мире, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году