Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
Мишустин: Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС и будет углублять диало
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Это, прежде всего, БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, и ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями. В том числе – в рамках гуманитарной повестки в образовании, науке и культуре. И здесь важное направление - спорт", - сказал Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.
Он отметил, что условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировались на развитии сотрудничества с ее стратегическими партнерами.
"Наш ближайший сосед и союзник – Белоруссия. Вместе мы строим Союзное государство, заложили правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общих энергетического и транспортного рынков. Договорились о единых стандартах защиты прав потребителей", - сказал Мишустин.
Премьер добавил, что успешно развивается и Евразийский экономический союз, его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8% процента. Россия расширяет сотрудничество и с участниками СНГ - по данным, которые привел в пример Мишустин, российский товарооборот с ними за прошлый год вырос почти на 6%.