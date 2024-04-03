https://ria.ru/20240403/mishustin-1937586554.html
Мишустин оценил темпы роста промышленного производства
Мишустин оценил темпы роста промышленного производства - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин оценил темпы роста промышленного производства
Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что промышленное производство растет. Вот я сказал, рекордное для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы всё время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы в Госдуме после выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин оценил темпы роста промышленного производства
Мишустин: промышленное производство растет, это огромная кропотливая работа