https://ria.ru/20240403/mishustin-1937586554.html

Мишустин оценил темпы роста промышленного производства

Мишустин оценил темпы роста промышленного производства - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин оценил темпы роста промышленного производства

Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что промышленное производство растет. Вот я сказал, рекордное для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы всё время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы в Госдуме после выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.

https://ria.ru/20240301/vvp-1930475851.html

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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф