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Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ - РИА Новости, 03.04.2024
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14:07 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937583306.html
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ
Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:07
2024-04-03T14:07
технологии
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин. Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест. Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он. Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование. Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html
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технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ

Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин.
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В России обновят стратегию развития ИИ
22 ноября 2023, 10:11
Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест.
Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он.
Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование.
Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования, добавил Мишустин.
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Мишустин высказался об инновационном потенциале России
10 октября 2023, 11:39
 
ТехнологииРоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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