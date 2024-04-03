https://ria.ru/20240403/mishustin-1937583306.html

Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ

Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ

Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:07

2024-04-03T14:07

2024-04-03T14:07

технологии

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин. Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест. Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он. Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование. Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

https://ria.ru/20231010/potentsial-1901699385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика