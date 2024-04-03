https://ria.ru/20240403/mishustin-1937583306.html
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ
Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:07
2024-04-03T14:07
2024-04-03T14:07
технологии
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_0:149:2961:1815_1920x0_80_0_0_6312c9064478a23fa9956690cc374500.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компаниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин. Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест. Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он. Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование. Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и прикладные исследования, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html
https://ria.ru/20231010/potentsial-1901699385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_f2d5e5fe77be903f17893997967de300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин рассказал о финансировании сквозных технологий, включая ИИ
Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компаниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин.
Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест.
Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он.
Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование.
Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и прикладные исследования, добавил Мишустин.