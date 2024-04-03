https://ria.ru/20240403/mishustin-1937582617.html
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин
Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:05
2024-04-03T14:05
2024-04-03T14:14
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. "Мы пересмотрели подходы к обучению в колледжах, чтобы знания, которые там получают сегодня свыше трех миллионов семисот тысяч студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда", - сказал он. "И как результат от этого - почти все выпускники после завершения учебы устраиваются, почти все по профилю", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20240403/investitsii-1937568766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин
Мишустин: почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
"Мы пересмотрели подходы к обучению в колледжах, чтобы знания, которые там получают сегодня свыше трех миллионов семисот тысяч студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда", - сказал он.
"И как результат от этого - почти все выпускники после завершения учебы устраиваются, почти все по профилю", - отметил Мишустин.