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Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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14:05 03.04.2024 (обновлено: 14:14 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937582617.html
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин
Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:05
2024-04-03T14:14
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. "Мы пересмотрели подходы к обучению в колледжах, чтобы знания, которые там получают сегодня свыше трех миллионов семисот тысяч студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда", - сказал он. "И как результат от этого - почти все выпускники после завершения учебы устраиваются, почти все по профилю", - отметил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
Почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю, заявил Мишустин

Мишустин: почти все выпускники колледжей устраиваются по профилю

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти все выпускники колледжей после завершения учебы устраиваются по профилю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
"Мы пересмотрели подходы к обучению в колледжах, чтобы знания, которые там получают сегодня свыше трех миллионов семисот тысяч студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда", - сказал он.
"И как результат от этого - почти все выпускники после завершения учебы устраиваются, почти все по профилю", - отметил Мишустин.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры
Вчера, 13:20
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФНавигатор абитуриента
 
 
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