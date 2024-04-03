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Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов - РИА Новости, 03.04.2024
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13:55 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937578899.html
Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов
Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов
В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:55
2024-04-03T13:55
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Пятая задача (правительства – ред.) – достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь – обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов. А также – повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов", - сказал глава правительства, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "Появились новые инструменты. В том числе, позволяющие привлекать финансы на длительный период. Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем", - сказал Мишустин. В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений. Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Также глава правительства обратил внимание на работу платежной системы. "Самое важное, что сегодня все платежи по России работают, невзирая на любое давление извне. Коллеги, вы знаете, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам, сдержать развитие нашей страны", - сказал он. Банк России активно работает над решением этой проблемы, отметил он. "Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", - завершил Мишустин.
https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов

Мишустин назвал новые инструменты привлечения финансов на длительный период

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Пятая задача (правительства – ред.) – достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь – обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов. А также – повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов", - сказал глава правительства, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
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ГД приняла в первом чтении проект о вычетах НДФЛ на долгосрочные сбережения
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"Появились новые инструменты. В том числе, позволяющие привлекать финансы на длительный период. Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем", - сказал Мишустин.
В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.
Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.
Также глава правительства обратил внимание на работу платежной системы. "Самое важное, что сегодня все платежи по России работают, невзирая на любое давление извне. Коллеги, вы знаете, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам, сдержать развитие нашей страны", - сказал он.
Банк России активно работает над решением этой проблемы, отметил он. "Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", - завершил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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