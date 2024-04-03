https://ria.ru/20240403/mishustin-1937578299.html
Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан
Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан
Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:53
2024-04-03T13:53
2024-04-03T13:53
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на текущий год. Это укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Где особое внимание уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, увеличению реальных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, а также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231031/vvp-1906478827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан
Мишустин: правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на текущий год. Это укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Где особое внимание уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, увеличению реальных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, а также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказал Мишустин.