https://ria.ru/20240403/mishustin-1937578299.html

Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан

Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о внимании к увеличению реальных доходов граждан

Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:53

2024-04-03T13:53

2024-04-03T13:53

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на текущий год. Это укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Где особое внимание уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, увеличению реаль­ных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, а также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231031/vvp-1906478827.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году