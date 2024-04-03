https://ria.ru/20240403/mishustin-1937576514.html
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:49
2024-04-03T13:49
2024-04-03T14:13
россия
михаил мишустин
экономика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал премьер.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937573323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Мишустин рассказал о взрывном росте товарооборота с дружественными странами