https://ria.ru/20240403/mishustin-1937576514.html

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами

Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:49

2024-04-03T13:49

2024-04-03T14:13

россия

михаил мишустин

экономика

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал премьер.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937573323.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году