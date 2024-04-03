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Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта - РИА Новости, 03.04.2024
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13:43 03.04.2024 (обновлено: 14:37 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574843.html
Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта
Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта
Субъекты РФ в 2023 году получили около пяти тысяч единиц общественного транспорта, что вдвое превышает показатель предыдущих трех лет, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:43
2024-04-03T14:37
россия
михаил мишустин
марат хуснуллин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Субъекты РФ в 2023 году получили около пяти тысяч единиц общественного транспорта, что вдвое превышает показатель предыдущих трех лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Мы обновляем и обществен­ный транспорт. Чтобы жители могли добираться до нужных мест с комфортом. Для этого реализуем две программы. В том числе с участием нашего ключевого института развития ВЭБ.РФ. Благодаря им в прошлом году поставили в российские субъекты около пяти тысяч автобусов, троллей­бусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года", – отметил Мишустин. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что до 2030 года в РФ стоит задача обновить общественный транспорт на 80%. Кроме того, по его словам, большая работа в этом направлении уже проводится и на территории новых регионов.
https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html
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россия, михаил мишустин, марат хуснуллин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Госдума РФ, Общество
Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта

Мишустин: субъекты в 2023 году получили вдвое больше общественного транспорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Субъекты РФ в 2023 году получили около пяти тысяч единиц общественного транспорта, что вдвое превышает показатель предыдущих трех лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Мы обновляем и обществен­ный транспорт. Чтобы жители могли добираться до нужных мест с комфортом. Для этого реализуем две программы. В том числе с участием нашего ключевого института развития ВЭБ.РФ. Благодаря им в прошлом году поставили в российские субъекты около пяти тысяч автобусов, троллей­бусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года", – отметил Мишустин.
В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что до 2030 года в РФ стоит задача обновить общественный транспорт на 80%. Кроме того, по его словам, большая работа в этом направлении уже проводится и на территории новых регионов.
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РоссияМихаил МишустинМарат ХуснуллинГосдума РФОбщество
 
 
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