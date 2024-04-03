https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574843.html

Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта

Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о развитии общественного транспорта

Субъекты РФ в 2023 году получили около пяти тысяч единиц общественного транспорта, что вдвое превышает показатель предыдущих трех лет, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:43

2024-04-03T13:43

2024-04-03T14:37

россия

михаил мишустин

марат хуснуллин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Субъекты РФ в 2023 году получили около пяти тысяч единиц общественного транспорта, что вдвое превышает показатель предыдущих трех лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Мы обновляем и обществен­ный транспорт. Чтобы жители могли добираться до нужных мест с комфортом. Для этого реализуем две программы. В том числе с участием нашего ключевого института развития ВЭБ.РФ. Благодаря им в прошлом году поставили в российские субъекты около пяти тысяч автобусов, троллей­бусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года", – отметил Мишустин. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что до 2030 года в РФ стоит задача обновить общественный транспорт на 80%. Кроме того, по его словам, большая работа в этом направлении уже проводится и на территории новых регионов.

https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, марат хуснуллин, госдума рф, общество