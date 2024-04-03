https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574332.html

Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска

Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска - РИА Новости, 03.04.2024

Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска

Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:40

2024-04-03T13:40

2024-04-03T13:41

культура

россия

михаил мишустин

госдума рф

культура

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о программе "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет. По словам Мишустина, она создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями. "С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, культура, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году