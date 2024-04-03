https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574332.html
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска - РИА Новости, 03.04.2024
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска
Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:40
2024-04-03T13:40
2024-04-03T13:41
культура
россия
михаил мишустин
госдума рф
культура
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о программе "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет. По словам Мишустина, она создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями. "С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, культура, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Культура, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска
Мишустин: более 64 миллионов билетов продано по "Пушкинской карте"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
Он рассказал о программе "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет. По словам Мишустина, она создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями.
"С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия", - сказал Мишустин.