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Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска - РИА Новости, 03.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 03.04.2024 (обновлено: 13:41 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574332.html
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска - РИА Новости, 03.04.2024
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска
Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:40
2024-04-03T13:41
культура
россия
михаил мишустин
госдума рф
культура
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о программе "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет. По словам Мишустина, она создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями. "С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, культура, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Культура, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Более 64 млн билетов продано по "Пушкинской карте" с момента ее запуска

Мишустин: более 64 миллионов билетов продано по "Пушкинской карте"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свыше 64 миллионов билетов на мероприятия было куплено по "Пушкинской карте" с момента ее запуска, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
Он рассказал о программе "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет. По словам Мишустина, она создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, которые связаны с нашей историей, культурой, нашими традициями.
"С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия", - сказал Мишустин.
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КультураРоссияМихаил МишустинГосдума РФКультураОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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