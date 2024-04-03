https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574232.html
Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники
Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники
Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:40
2024-04-03T13:40
2024-04-03T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ в Госдуме."Увеличили выпуск техники и вооружения, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования для использования в том числе в полевых условиях, военной экипировки. По очень многим позициям – в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению – втрое, по средствам поражения – в семь раз, по технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки – в девять раз", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники
Мишустин: Россия в 2023 году в семь раз увеличила выпуск средств поражения