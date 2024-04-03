https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574232.html

Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники

Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин сообщил об увеличении объема выпуска военной техники

Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:40

2024-04-03T13:40

2024-04-03T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937559382_0:93:3038:1803_1920x0_80_0_0_555a8b23ac982afa6baed6d572e51c7f.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ в Госдуме."Увеличили выпуск техники и вооружения, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования для использования в том числе в полевых условиях, военной экипировки. По очень многим позициям – в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению – втрое, по средствам поражения – в семь раз, по технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки – в девять раз", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин