https://ria.ru/20240403/mishustin-1937573323.html

Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин

Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:37

2024-04-03T13:37

2024-04-03T13:46

экономика

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты."Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.

https://realty.ria.ru/20240402/moskva-1937283619.html

россия

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2024

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экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, михаил мишустин