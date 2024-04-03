Рейтинг@Mail.ru
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 03.04.2024 (обновлено: 13:46 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937573323.html
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:37
2024-04-03T13:46
экономика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_0a278088bafe12e9811dc723c66a9cea.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты."Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20240402/moskva-1937283619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7f6e2791b41e2409a0b92b6e718aaea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, михаил мишустин
Экономика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Россия, Михаил Мишустин
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин

Мишустин: для привлечения внутренних инвестиций нужны специальные инструменты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты.
«
"Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Инвестиции в экономику Москвы составили почти 7 триллионов рублей
2 апреля, 10:54
 
ЭкономикаОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала