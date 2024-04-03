https://ria.ru/20240403/mishustin-1937573323.html
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:37
2024-04-03T13:37
2024-04-03T13:46
экономика
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_0a278088bafe12e9811dc723c66a9cea.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты."Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20240402/moskva-1937283619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7f6e2791b41e2409a0b92b6e718aaea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, михаил мишустин
Экономика, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Россия, Михаил Мишустин
Для привлечения инвестиций одними льготами не обойтись, заявил Мишустин
Мишустин: для привлечения внутренних инвестиций нужны специальные инструменты