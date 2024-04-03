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Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы - РИА Новости, 03.04.2024
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13:34 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937572253.html
Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы
Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы
Крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в 2023 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках проекта... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:34
2024-04-03T13:34
экономика
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михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в 2023 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках проекта "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. Говоря о реализации проекта "Приоритет-2030", Мишустин отметил, что на его базе университеты вместе с академическими центрами и крупными компаниями ведут фундаментальные и приклад­ные исследования. "Три года назад начали программу со ста шести вузов, сейчас в ней уже участвуют 132. Выполнено около двадцати тысяч научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В почти половину из них в прошлом году только крупнейшие промышленные компании вложили порядка восемнадцати миллиардов рублей", - сказал он. Мишустин подчеркнул, что несколько тысяч инноваций уже внедрены.
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экономика, космос - риа наука, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы

Мишустин: компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в НИР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в 2023 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках проекта "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
Говоря о реализации проекта "Приоритет-2030", Мишустин отметил, что на его базе университеты вместе с академическими центрами и крупными компаниями ведут фундаментальные и приклад­ные исследования.
"Три года назад начали программу со ста шести вузов, сейчас в ней уже участвуют 132. Выполнено около двадцати тысяч научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В почти половину из них в прошлом году только крупнейшие промышленные компании вложили порядка восемнадцати миллиардов рублей", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что несколько тысяч инноваций уже внедрены.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Мишустин высказался об инновационном потенциале России
10 октября 2023, 11:39
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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