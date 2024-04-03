https://ria.ru/20240403/mishustin-1937572253.html

Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы

Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о вкладе компаний в научно-исследовательские работы

Крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в 2023 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках проекта... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:34

2024-04-03T13:34

2024-04-03T13:34

экономика

космос - риа наука

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михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей в 2023 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках проекта "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. Говоря о реализации проекта "Приоритет-2030", Мишустин отметил, что на его базе университеты вместе с академическими центрами и крупными компаниями ведут фундаментальные и приклад­ные исследования. "Три года назад начали программу со ста шести вузов, сейчас в ней уже участвуют 132. Выполнено около двадцати тысяч научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В почти половину из них в прошлом году только крупнейшие промышленные компании вложили порядка восемнадцати миллиардов рублей", - сказал он. Мишустин подчеркнул, что несколько тысяч инноваций уже внедрены.

https://ria.ru/20231010/potentsial-1901699385.html

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экономика, космос - риа наука, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году