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Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф - РИА Новости, 03.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:16 03.04.2024 (обновлено: 13:21 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566633.html
Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф
Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф
Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:16
2024-04-03T13:21
культура
россия
михаил мишустин
госдума рф
культура
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что растет число отечественных фильмов, на экраны выходят качественные картины. "За четыре года правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Культура
Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф

Мишустин: правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что растет число отечественных фильмов, на экраны выходят качественные картины.
"За четыре года правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей", - сказал Мишустин.
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