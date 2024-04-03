Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф
Мишустин: правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что растет число отечественных фильмов, на экраны выходят качественные картины.
"За четыре года правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей", - сказал Мишустин.
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