https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566633.html

Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф

Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф

Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:16

2024-04-03T13:16

2024-04-03T13:21

культура

россия

михаил мишустин

госдума рф

культура

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин за четыре года инвестировал в кинематограф 36 миллиардов рублей, кинотеатры за прошлый год собрали почти 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал, что растет число отечественных фильмов, на экраны выходят качественные картины. "За четыре года правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей", - сказал Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, культура