https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566320.html

В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения

В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения - РИА Новости, 03.04.2024

В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения

Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:14

2024-04-03T13:14

2024-04-03T13:14

экономика

михаил мишустин

госдума рф

россия

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Энергетическое машиностроение. Объемы его рынка прибавили свыше трети. Из крупных достижений отмечу изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, что укрепит нашу технологическую независимость и усилит надежность российской системы энергоснабжения", - сказал премьер-министр, говоря о результатах за прошлый год. Также Мишустин отметил рост показателей металлургического комплекса в отчетном периоде. "Несмотря на все сложности, вызванные санкциями, здесь видим рост на 3%. Прежде всего - за счет наращивания внутреннего потребления металлопродукции", - добавил он.

https://ria.ru/20231011/gaz-1901935396.html

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экономика, михаил мишустин, госдума рф, россия, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году