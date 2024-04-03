В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения
Мишустин: объем рынка энергомашиностроения вырос более чем на треть в 2023 году
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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"Энергетическое машиностроение. Объемы его рынка прибавили свыше трети. Из крупных достижений отмечу изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, что укрепит нашу технологическую независимость и усилит надежность российской системы энергоснабжения", - сказал премьер-министр, говоря о результатах за прошлый год.
Также Мишустин отметил рост показателей металлургического комплекса в отчетном периоде. "Несмотря на все сложности, вызванные санкциями, здесь видим рост на 3%. Прежде всего - за счет наращивания внутреннего потребления металлопродукции", - добавил он.
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11 октября 2023, 10:32