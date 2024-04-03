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В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения - РИА Новости, 03.04.2024
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13:14 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566320.html
В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения
В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения - РИА Новости, 03.04.2024
В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения
Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:14
2024-04-03T13:14
экономика
михаил мишустин
госдума рф
россия
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Энергетическое машиностроение. Объемы его рынка прибавили свыше трети. Из крупных достижений отмечу изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, что укрепит нашу технологическую независимость и усилит надежность российской системы энергоснабжения", - сказал премьер-министр, говоря о результатах за прошлый год. Также Мишустин отметил рост показателей металлургического комплекса в отчетном периоде. "Несмотря на все сложности, вызванные санкциями, здесь видим рост на 3%. Прежде всего - за счет наращивания внутреннего потребления металлопродукции", - добавил он.
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экономика, михаил мишустин, госдума рф, россия, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России более чем на треть вырос объем рынка энергомашиностроения

Мишустин: объем рынка энергомашиностроения вырос более чем на треть в 2023 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объём рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть по итогам прошлого года, а крупным достижением в производстве стало изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
«
"Энергетическое машиностроение. Объемы его рынка прибавили свыше трети. Из крупных достижений отмечу изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности, что укрепит нашу технологическую независимость и усилит надежность российской системы энергоснабжения", - сказал премьер-министр, говоря о результатах за прошлый год.
Также Мишустин отметил рост показателей металлургического комплекса в отчетном периоде. "Несмотря на все сложности, вызванные санкциями, здесь видим рост на 3%. Прежде всего - за счет наращивания внутреннего потребления металлопродукции", - добавил он.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"Газпром" заявил, что время нефти и газа еще не ушло
11 октября 2023, 10:32
 
ЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФРоссияОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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