Мишустин рассказал о выплатах педагогам за классное руководство
Мишустин: педагоги в малых городах получат выплаты за классное руководство
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин подготовил постановление о двойной выплате за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, люди получат положенные средства за март в апреле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал, что по поручению президента преподаватели, которые берут на себя классное руководство и кураторство, получают дополнительно 5 тысяч рублей к зарплате.
"С марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В них, кстати, работают свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление правительства подготовлено. Люди получат положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле", - сказал Мишустин.