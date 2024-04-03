https://ria.ru/20240403/mishustin-1937563495.html

Мишустин рассказал о выплатах педагогам за классное руководство

Мишустин рассказал о выплатах педагогам за классное руководство - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о выплатах педагогам за классное руководство

Кабмин подготовил постановление о двойной выплате за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, люди получат положенные... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:08

2024-04-03T13:08

2024-04-03T13:17

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кабмин подготовил постановление о двойной выплате за классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч жителей, люди получат положенные средства за март в апреле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал, что по поручению президента преподаватели, которые берут на себя классное руководство и кураторство, получают дополнительно 5 тысяч рублей к зарплате. "С марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В них, кстати, работают свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление правительства подготовлено. Люди получат положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле", - сказал Мишустин.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, год семьи, социальный навигатор, сн_образование