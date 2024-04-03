https://ria.ru/20240403/mishustin-1937561402.html

Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х

Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х - РИА Новости, 03.04.2024

Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х

Правительство РФ в 2023 году направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:03

2024-04-03T13:03

2024-04-03T13:03

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "В прошлом году направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. И только в рамках госпрограммы – более 440 миллиардов", - сказал он, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме. Среди принятых мер - вовлечение в оборот свыше 500 тысяч гектаров земель за минувший год, в том числе за счет работ по мелиорации. "Все чаще аграрии стали прибегать к страхованию с господдержкой", - также отметил премьер-министр. Он добавил, что получают помощь и агроэкспортеры - "на каждом этапе: от инвестиций в новое предприятие до выхода на внешние рынки, и объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 года".

https://ria.ru/20230924/kreditovanie-1898305705.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году