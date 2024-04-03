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Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х - РИА Новости, 03.04.2024
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13:03 03.04.2024
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Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х
Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х
Правительство РФ в 2023 году направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:03
2024-04-03T13:03
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "В прошлом году направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. И только в рамках госпрограммы – более 440 миллиардов", - сказал он, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме. Среди принятых мер - вовлечение в оборот свыше 500 тысяч гектаров земель за минувший год, в том числе за счет работ по мелиорации. "Все чаще аграрии стали прибегать к страхованию с господдержкой", - также отметил премьер-министр. Он добавил, что получают помощь и агроэкспортеры - "на каждом этапе: от инвестиций в новое предприятие до выхода на внешние рынки, и объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 года".
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Правительство направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку с/х

Премьер: власти направили свыше 0,5 трлн рублей на поддержку сельского хозяйства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году направило свыше 0,5 триллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"В прошлом году направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. И только в рамках госпрограммы – более 440 миллиардов", - сказал он, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.
Среди принятых мер - вовлечение в оборот свыше 500 тысяч гектаров земель за минувший год, в том числе за счет работ по мелиорации. "Все чаще аграрии стали прибегать к страхованию с господдержкой", - также отметил премьер-министр.
Он добавил, что получают помощь и агроэкспортеры - "на каждом этапе: от инвестиций в новое предприятие до выхода на внешние рынки, и объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 года".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
24 сентября 2023, 11:52
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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