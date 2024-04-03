https://ria.ru/20240403/mishustin-1937560464.html

Мишустин рассказал о выплатах сотрудникам первичного звена здравоохранения

Мишустин рассказал о выплатах сотрудникам первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о выплатах сотрудникам первичного звена здравоохранения

Около миллиона сотрудников первичного звена здравоохранения получили специальные соцвыплаты к зарплате, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:00

2024-04-03T13:00

2024-04-03T13:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около миллиона сотрудников первичного звена здравоохранения получили специальные соцвыплаты к зарплате, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Чтобы поддержать медиков по всей стране, правительство год назад установило для них специальные социальные выплаты, предоставляемые дополнительно к зарплате. Их получили около миллиона сотрудников первичного звена", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф