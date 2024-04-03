Мишустин рассказал о выплатах сотрудникам первичного звена здравоохранения
Мишустин: миллион сотрудников первичного звена здравоохранения получили выплаты
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около миллиона сотрудников первичного звена здравоохранения получили специальные соцвыплаты к зарплате, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"Чтобы поддержать медиков по всей стране, правительство год назад установило для них специальные социальные выплаты, предоставляемые дополнительно к зарплате. Их получили около миллиона сотрудников первичного звена", - сказал Мишустин.
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30 октября 2023, 02:15