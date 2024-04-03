https://ria.ru/20240403/mishustin-1937557464.html

Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому

Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому

Социальное и медицинское обслуживание на дому будет к концу года доступно для 173 тысяч граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:53

2024-04-03T12:53

2024-04-03T12:53

общество

россия

псков

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальное и медицинское обслуживание на дому будет к концу года доступно для 173 тысяч граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Мишустин рассказал о внедрении системы долговременного ухода. "Число тех, кому становится доступно социальное и медицинское обслуживание на дому, растет с каждым годом. На старте проекта было 7 тысяч человек в шести пилотных регионах. Когда в 2021 году во время рабочей поездки в Псков обсуждали эту тему, их стало уже свыше 100 тысяч. А к концу декабря по всей стране будет порядка 173 тысяч", - рассказал Мишустин. Премьер добавил, что развивать такую модель ухода и в целом поддержку родителей с детьми будут в рамках нового нацпроекта "Семья", о котором говорил президент в послании.

https://realty.ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937554635.html

россия

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общество, россия, псков, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году