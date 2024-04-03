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Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому - РИА Новости, 03.04.2024
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12:53 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937557464.html
Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому
Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому
Социальное и медицинское обслуживание на дому будет к концу года доступно для 173 тысяч граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:53
2024-04-03T12:53
общество
россия
псков
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальное и медицинское обслуживание на дому будет к концу года доступно для 173 тысяч граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Мишустин рассказал о внедрении системы долговременного ухода. "Число тех, кому становится доступно социальное и медицинское обслуживание на дому, растет с каждым годом. На старте проекта было 7 тысяч человек в шести пилотных регионах. Когда в 2021 году во время рабочей поездки в Псков обсуждали эту тему, их стало уже свыше 100 тысяч. А к концу декабря по всей стране будет порядка 173 тысяч", - рассказал Мишустин. Премьер добавил, что развивать такую модель ухода и в целом поддержку родителей с детьми будут в рамках нового нацпроекта "Семья", о котором говорил президент в послании.
https://realty.ria.ru/20240403/stroitelstvo-1937554635.html
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общество, россия, псков, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Псков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о социальном обслуживании россиян на дому

Мишустин: социальное обслуживание на дому будет доступно для 173 тысяч граждан

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Социальное и медицинское обслуживание на дому будет к концу года доступно для 173 тысяч граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Мишустин рассказал о внедрении системы долговременного ухода.
«
"Число тех, кому становится доступно социальное и медицинское обслуживание на дому, растет с каждым годом. На старте проекта было 7 тысяч человек в шести пилотных регионах. Когда в 2021 году во время рабочей поездки в Псков обсуждали эту тему, их стало уже свыше 100 тысяч. А к концу декабря по всей стране будет порядка 173 тысяч", - рассказал Мишустин.
Премьер добавил, что развивать такую модель ухода и в целом поддержку родителей с детьми будут в рамках нового нацпроекта "Семья", о котором говорил президент в послании.
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ОбществоРоссияПсковМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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