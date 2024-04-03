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В России стали чаще проводить бесплатно сложные операции, заявил Мишустин
В России стали чаще проводить бесплатно сложные операции, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
В России стали чаще проводить бесплатно сложные операции, заявил Мишустин
Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:47
2024-04-03T12:47
2024-04-03T12:57
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "В прошлом году бесплатно сложные операции провели для 1,5 миллионов человек. На 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры, это спасенные жизни", - сказал премьер.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России стали чаще проводить бесплатно сложные операции, заявил Мишустин
Мишустин: сложные операции бесплатно провели в 2023 году больше, чем годом ранее