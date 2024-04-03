https://ria.ru/20240403/mishustin-1937555713.html

Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:47

2024-04-03T12:47

2024-04-03T12:52

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин. Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина. "Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин. Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.

https://ria.ru/20230829/uroven-1892893531.html

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество