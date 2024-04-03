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Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - РИА Новости, 03.04.2024
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12:47 03.04.2024 (обновлено: 12:52 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937555713.html
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян
Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:47
2024-04-03T12:52
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин. Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина. "Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин. Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.
https://ria.ru/20230829/uroven-1892893531.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Мишустин рассказал о системных мерах для повышения благосостояния россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.
"Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин.
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Путин: уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться
29 августа 2023, 13:51
Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина.
"Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин.
Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуОбщество
 
 
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