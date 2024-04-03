Рейтинг@Mail.ru
Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937554996.html
Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин
Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин
Почти 49 тыс детей от 2 до 17 лет в 2024 году будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:44
2024-04-03T12:44
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937553916_0:1660:2048:2812_1920x0_80_0_0_7d146f29665abcf7caf01e011f308ac1.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 49 тыс детей от 2 до 17 лет в 2024 году будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. &quot;В этом году почти 49 тысяч детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы. Чтобы им не приходилось несколько раз в день проходить болезненное тестирование на уровень сахара. И осложнения можно будет предотвратить&quot;, - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937553916_381:1667:2048:2917_1920x0_80_0_0_dcfec9ca4c01272fdd76c522c68507b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин

Мишустин: почти 49 тысяч детей будут обеспечены системами мониторинга глюкозы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 49 тыс детей от 2 до 17 лет в 2024 году будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
«

"В этом году почти 49 тысяч детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы. Чтобы им не приходилось несколько раз в день проходить болезненное тестирование на уровень сахара. И осложнения можно будет предотвратить", - сказал Мишустин.

Глюкометр - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генетика и диабет. В России научились предсказывать течение болезни
28 марта, 03:00
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала