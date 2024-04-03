https://ria.ru/20240403/mishustin-1937554996.html

Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин

Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Почти 49 тысяч детей получат системы мониторинга глюкозы, заявил Мишустин

Почти 49 тыс детей от 2 до 17 лет в 2024 году будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:44

2024-04-03T12:44

2024-04-03T12:44

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 49 тыс детей от 2 до 17 лет в 2024 году будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "В этом году почти 49 тысяч детей от двух до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы. Чтобы им не приходилось несколько раз в день проходить болезненное тестирование на уровень сахара. И осложнения можно будет предотвратить", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году