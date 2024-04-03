https://ria.ru/20240403/mishustin-1937553190.html

Мишустин заявил об увеличении продолжительности жизни в России

Мишустин заявил об увеличении продолжительности жизни в России - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин заявил об увеличении продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:41

2024-04-03T12:41

2024-04-03T12:41

общество

россия

ссср

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - сказал Мишустин. Он добавил, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

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общество, россия, ссср, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году