https://ria.ru/20240403/mishustin-1937542514.html

Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку инициатив правительства

Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку инициатив правительства - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку инициатив правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку большинства инициатив правительства по развитию экономики и социальной сферы. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:17

2024-04-03T12:17

2024-04-03T12:17

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отчет михаила мишустина о работе правительства - 2022

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку большинства инициатив правительства по развитию экономики и социальной сферы. В соответствии с конституцией правительство представляет Государственной Думе ежегодный отчет о результатах своей деятельности. "Хочу искренне поблагодарить всех коллег, депутатов и сенаторов за конструктивный подход и поддержку большинства наших инициатив по развитию экономики и социальной сферы. Мы сообща решили целый ряд важнейших задач, поставленных главой государства", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме. Он напомнил, что в 2020 году президент в своем послании к Федеральному Собранию определил две главные задачи на перспективу, которыми руководствовался кабмин: выполнение программы социально-экономического развития и рост качества государственного управления в целом. Мишустин пояснил, что невозможно было существенно продвинуться в вопросах экономики и социальной сферы без совершенствования государственного управления. "Под руководством президента мы построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти. Реализовывать самые сложные инициативы", - сказал премьер. Он отметил, что парламент стал центром обратной связи от людей, о необходимости которой говорил глава государства и точкой сбора предложений по совершенствованию законодательства для дальнейшего развития страны. В конструктивном диалоге с депутатами и сенаторами, а также регионами, представителями бизнеса, экспертного и научного сообщества всегда рождались сбалансированные решения, заявил Мишустин. "Нам удалось вместе пройти ковид, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу – сберечь свои коллективы, производство и рабочие места. Следующий серьезный вызов, с которым мы столкнулись, – это беспрецедентные санкции. Но мы не только адаптировали экономику, но и занимались стратегическими направлениями. И всё это – благодаря новому качеству выстроенной современной системы государственного управления", - заметил премьер. -0-

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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства - 2022, политика