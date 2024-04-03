https://ria.ru/20240403/mishustin-1937541364.html

Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году

Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году

Россия, несмотря на расширение санкционного давления, успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, а рост ВВП, составивший в 2023 году 3,6%, был... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:14

2024-04-03T12:14

2024-04-03T12:15

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

россия

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на расширение санкционного давления, успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, а рост ВВП, составивший в 2023 году 3,6%, был вдвое выше среднего показателя у стран с развитой экономикой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот – расширялось. ... Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% – что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран", - сказал он, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.Мишустин подчеркнул, что такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике их инициаторов: под давлением своих правительств ряд европейских, американских и японских производителей объявили об уходе с российского рынка. Однако сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств и отечественные компании."Эта тенденция проявлялась и раньше, но в прошлом году была особенно заметна. Неизбежный и закономерный процесс в условиях открытой рыночной экономики", - отметил он.Мишустин также напомнил, что, по оценке ряда экспертов, количество санкций против России превышает все вместе взятые ограничения против других стран. "Сейчас они нацелены уже не только на отечественный крупный бизнес и наших управленцев, но и на представителей иностранных государств, на зарубежные компании и организации. На тех, кто не отказался от сотрудничества с Российской Федерацией. Кто искренне хочет вести с нами дела, реализовывать совместные проекты – не на одностороннем корыстном интересе, а на взаимовыгодной основе", - добавил он.РИА Новости на прошлой неделе сообщало, что в 2023 году Россия стала пятой по темпам роста экономики в "Большой двадцатке". При этом большинство крупных стран, вводивших антироссийские санкции, столкнулись со снижением темпов роста ВВП или вовсе его падением.Это произошло несмотря на расширение санкционного давления против России. По подсчетам агентства, опубликованным в феврале этого года, только с начала специальной военной операции против российских физлиц, юрлиц и транспортных средств было введено 15 821 ограничение. Против ближайшего "конкурента", Ирана, на тот момент действовало в три раза меньше ограничений - 5 011.

https://realty.ria.ru/20240307/prirost-1931637102.html

https://ria.ru/20240307/trud-1931631143.html

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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, экономика