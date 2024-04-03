https://ria.ru/20240403/mishustin-1937528878.html
Мишустин прибыл в Госдуму
Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин прибыл в Госдуму
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где выступит с отчетом о результатах работы правительства, сообщается в Telegram-канале "Правительство... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:39
2024-04-03T11:39
2024-04-03T11:40
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где выступит с отчетом о результатах работы правительства, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко". Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год, в ходе которого он пообещал подробно рассказать о результатах деятельности и выполнении поручений президента, а также дать исчерпывающие ответы на все вопросы парламентариев. "Михаил Мишустин прибыл в здание Государственной Думы. Через несколько минут он представит ежегодный отчет правительства в нижней палате парламента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/otchety-1937194245.html
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин прибыл в Госдуму
Мишустин прибыл в ГД, где выступит с отчетом о результатах работы правительства