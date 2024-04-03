https://ria.ru/20240403/mir-1937597448.html

Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"

Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 03.04.2024

Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"

Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:55

2024-04-03T14:55

2024-04-03T15:09

киргизия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850961721_0:273:3078:2004_1920x0_80_0_0_f8f5d9cffb3a2acffe21662e11e19ea7.jpg

БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики."К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, в том числе от работы с картами "Мир" отказались и те финансовые учреждения, чьи процессинговые центры расположены за рубежом.Как уточнили в МПЦ, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12.00 (9.00 мск) стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.В то же время в нацбанке республики сообщили журналистам, что финансовый регулятор не вмешивается в вопросы сотрудничества коммерческих банков с платежной системой "Мир"."Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики. Соответственно, ЗАО "МПЦ", коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт "Мир" в своей инфраструктуре", - заявили в пресс-службе финрегулятора.Там уточнили, что возможность осуществления денежных переводов между Киргизией и Россией сохраняется. Это можно делать через мобильные приложения коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html

https://ria.ru/20231213/mir-1915503937.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, в мире