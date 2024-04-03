https://ria.ru/20240403/mir-1937597448.html
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 03.04.2024
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"
Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:55
2024-04-03T14:55
2024-04-03T15:09
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БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики."К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, в том числе от работы с картами "Мир" отказались и те финансовые учреждения, чьи процессинговые центры расположены за рубежом.Как уточнили в МПЦ, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12.00 (9.00 мск) стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.В то же время в нацбанке республики сообщили журналистам, что финансовый регулятор не вмешивается в вопросы сотрудничества коммерческих банков с платежной системой "Мир"."Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики. Соответственно, ЗАО "МПЦ", коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт "Мир" в своей инфраструктуре", - заявили в пресс-службе финрегулятора.Там уточнили, что возможность осуществления денежных переводов между Киргизией и Россией сохраняется. Это можно делать через мобильные приложения коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html
https://ria.ru/20231213/mir-1915503937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"
Все банки в Киргизии во избежание санкций перестали обслуживать карты "Мир"
БИШКЕК, 3 апр - РИА Новости. Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.
"К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в том числе от работы с картами "Мир" отказались и те финансовые учреждения, чьи процессинговые центры расположены за рубежом.
Как уточнили в МПЦ, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12.00 (9.00 мск) стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
В то же время в нацбанке республики сообщили журналистам, что финансовый регулятор не вмешивается в вопросы сотрудничества коммерческих банков с платежной системой "Мир".
"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики. Соответственно, ЗАО "МПЦ", коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт "Мир" в своей инфраструктуре", - заявили в пресс-службе финрегулятора.
Там уточнили, что возможность осуществления денежных переводов между Киргизией и Россией сохраняется. Это можно делать через мобильные приложения коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.