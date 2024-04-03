https://ria.ru/20240403/minoborony-1937608669.html

Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации

Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.04.2024

Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации

Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:25

2024-04-03T15:25

2024-04-03T16:08

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

в мире

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.Донецкое направлениеНа Донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й и 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Помимо этого, удалось отразить десять контратак украинских формирований в районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеВ свою очередь, на Авдеевском направлении солдаты группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, они нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ возле Водяного в Донецкой Народной Республике. В районе Урожайного удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html

https://ria.ru/20240403/zelenskiy-1937557986.html

россия

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, сша