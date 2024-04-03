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Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 03.04.2024 (обновлено: 16:08 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/minoborony-1937608669.html
Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации
Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации
Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:25
2024-04-03T16:08
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.Донецкое направлениеНа Донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й и 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Помимо этого, удалось отразить десять контратак украинских формирований в районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеВ свою очередь, на Авдеевском направлении солдаты группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, они нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ возле Водяного в Донецкой Народной Республике. В районе Урожайного удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, США
Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации

ВС России продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.

Донецкое направление

На Донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й и 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР.
Помимо этого, удалось отразить десять контратак украинских формирований в районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Потери противника составили:
  • до 390 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины — "Козак" и MaxxPro;
  • 19 автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • орудие М119 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-30;
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
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Вчера, 11:54

Авдеевское направление

В свою очередь, на Авдеевском направлении солдаты группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, они нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 305 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица М777 производства США;
  • орудие Д-20;
  • две гаубицы Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр
Вчера, 14:43

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ возле Водяного в Донецкой Народной Республике. В районе Урожайного удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.
Потери противника составили:
  • до 155 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".
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"Уже в июне": разведчик раскрыл, что случится на Украине
Вчера, 12:55
 
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