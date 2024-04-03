Российские военные продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации
ВС России продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях
Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.
Донецкое направление
На Донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й и 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР.
Помимо этого, удалось отразить десять контратак украинских формирований в районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
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Потери противника составили:
- до 390 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины — "Козак" и MaxxPro;
- 19 автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
Авдеевское направление
В свою очередь, на Авдеевском направлении солдаты группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю. Помимо этого, они нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР.
Потери противника составили:
- до 305 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица М777 производства США;
- орудие Д-20;
- две гаубицы Д-30;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Южнодонецкое направление
На Южнодонецком направлении бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ возле Водяного в Донецкой Народной Республике. В районе Урожайного удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.
Потери противника составили:
- до 155 военнослужащих;
- три автомобиля;
- боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".